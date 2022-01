L'algoritmo diventa giudice, ma l'intelligenza artificiale ha diversi problemi (Di martedì 4 gennaio 2022) Lentamente, ma forse nemmeno tanto, gli algoritmi intelligenti avanzano. A Shanghai ha fatto la sua comparsa il primo procuratore “digitale”. L’intelligenza artificiale debole (specializzata) ha sviluppato le capacità di esaminare e valutare le prove, di valutare il grado di pericolosità del sospettato e la sussistenza dei presupposti per l’arresto. Questo attraverso un addestramento svolto su 17 mila casi investigati tra il 2015 e il 2020. Al momento è stato escluso che posso emettere sentenze. In primo luogo non si tratta del primo caso di un’intelligenza artificiale di tipo giuridico, anzi esiste un vero caso di scuola. Mi riferisco a Compas, un algoritmo intelligente che sulla base di Big data valutava la possibilità di recidiva di un imputato. Nel 2013, Eric Lumis venne condannato da una corte ... Leggi su panorama (Di martedì 4 gennaio 2022) Lentamente, ma forse nemmeno tanto, gli algoritmi intelligenti avanzano. A Shanghai ha fatto la sua comparsa il primo procuratore “digitale”. L’debole (specializzata) ha sviluppato le capacità di esaminare e valutare le prove, di valutare il grado di pericolosità del sospettato e la sussistenza dei presupposti per l’arresto. Questo attraverso un addestramento svolto su 17 mila casi investigati tra il 2015 e il 2020. Al momento è stato escluso che posso emettere sentenze. In primo luogo non si tratta del primo caso di un’di tipo giuridico, anzi esiste un vero caso di scuola. Mi riferisco a Compas, unintelligente che sulla base di Big data valutava la possibilità di recidiva di un imputato. Nel 2013, Eric Lumis venne condannato da una corte ...

