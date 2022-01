Kerem Bürsin e Hande Erçel positivi al Covid | come sta la coppia di “Love is in the air”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Brutte notizie in arrivo dalla Turchia per. I due attori protagonisti diis in the air, la soap del momento, sarebbero risultatial. Il virus, infatti, non solo in Italia sta attaccando anche i personaggi dello spettacolo, dai Ferragnez a Jovanotti, ma anche all’estero. Gli interpreti di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Love Is In The Air anticipazioni: Serkan venderà le sue azioni dell'Art Life, ecco perché Come reagirà Serkan Bolat (Bursin) appena scoprirà che la sua amata Art Life sta per fallire? Questa domanda troverà risposta negli episodi finali di Love Is In The Air . L'architetto si troverà infatti a dover prendere ...Anticipazioni Love is in the air: SERKAN nelle 'grinfie' di DENIZ Nonostante il recente matrimonio con la sua amata Eda Yildiz (Hande Ercel), Serkan Bolat (Bursin) verrà ancora corteggiato dalla frivola Deniz Kolcu (Aye Akn). Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air , a causa di un progetto, l'architetto dovrà infatti ancora lavorare ...