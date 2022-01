Insigne al Toronto, sembra essere tutto fatto: lunedì l’annuncio (Di martedì 4 gennaio 2022) Se ne parlava ormai da tempo circa l’addio al Napoli di Lorenzo Insigne, ma negli ultimi giorni la notizia si è fatta sempre più plausibile. Il capitano del club azzurro a fine stagione lascerà la sua Partenope per volare oltreoceano e approdare nel Toronto, che milita nella Major League Soccer (MLS) americana. Ad annunciare ciò è stato Gianluca Di Marzio, giornalista di calciomercato di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal. Nelle sue dichiarazioni, Di Marzio ha rivelato che Insigne ha accettato in via definitiva la faraonica offerta del Toronto. Gli annunci ufficiali sono previsti entro lunedì 10 gennaio, quando giungerà al capolinea la storia d’amore (durata 9 anni) tra il Magnifico e il Napoli. Il numero 24 si trasferirà in Canada nel ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Se ne parlava ormai da tempo circa l’addio al Napoli di Lorenzo, ma negli ultimi giorni la notizia si è fatta sempre più plausibile. Il capitano del club azzurro a fine stagione lascerà la sua Partenope per volare oltreoceano e approdare nel, che milita nella Major League Soccer (MLS) americana. Ad annunciare ciò è stato Gianluca Di Marzio, giornalista di calciomercato di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal. Nelle sue dichiarazioni, Di Marzio ha rivelato cheha accettato in via definitiva la faraonica offerta del. Gli annunci ufficiali sono previsti entro10 gennaio, quando giungerà al capolinea la storia d’amore (durata 9 anni) tra il Magnifico e il Napoli. Il numero 24 si trasferirà in Canada nel ...

Advertising

DiMarzio : #Insigne al #Toronto, è fatta ??? Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio uffic… - DiMarzio : #Napoli | #Insigne ha accettato l'offerta del #Toronto. Entro lunedì l'annuncio - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport… - nonvedogioie : Insigne ha fatto bene È un'occasione che non ti ricapita più nella vita E poi non è che sta andando a vivere in una… - occhio_notizie : A breve l'ufficialità, ma Insigne andrà in Canada con uno stipendio altissimo -