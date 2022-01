Il Covid non ferma il Ces 2022, a Las Vegas inizia lo show (Di martedì 4 gennaio 2022) Quali tecnologie miglioreranno la nostra vita nel prossimo futuro? Potrà essere un anello che monitora le funzioni vitali? O, ancora, alcune invenzioni che renderanno gli oggetti che usiamo tutti i ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Quali tecnologie miglioreranno la nostra vita nel prossimo futuro? Potrà essere un anello che monitora le funzioni vitali? O, ancora, alcune invenzioni che renderanno gli oggetti che usiamo tutti i ...

Advertising

borghi_claudio : Sti no vax che hanno impestato la nave... come? Non ce n'era mezzo? Ah... MEGA FOCOLAIO COVID SULLA NAVE DA CROCIE… - GuidoDeMartini : ?? NO PASS ?? In Finlandia l’uso del “passaporto Covid” ossia del Green Pass, è stato sospeso: come riportato dal Min… - GuidoDeMartini : Freccero-Cacciari: NUOVE MISURE INACCETTABILI IN UN SISTEMA DEMOCRATICO L’irrigidimento delle restrizioni per i non… - danieledv79 : RT @rosadineve: Da oggi a disposizione la Pillola antivirale Merck, per curare il Covid con sintomi non gravi, in casa. Non sostituisce il… - achille_conte : RT @cristianovilla9: Da una settimana sono fuori dall'italia. Ho dimenticato il covid. A Madrid non ne parla nessuno. Oggi fatto tampone ai… -