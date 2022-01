Grane Covid anche in Ligue1 | si allarga il focolaio nel Psg | anche Donnarumma positivo

(Di martedì 4 gennaio 2022) In un comunicato ufficiale il Paris Saint Germain ha annunciato la positività al-19 di Gianluigi. Il portiere della Nazionale si trova dunque costretto a iniziare dai box il suo 2022 e secondo quanto riportato dal club parigino, il giocatore, come previsto dal protocollo, si trova già in isolamento: «Gianluigiè risultatoal-19. È stato posto in isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. I test effettuati da Juan Bernat ieri e oggi sono risultati negativi. Domani riprenderà gli allenamenti»., che aveva giocato ieri sera in Coppa di Francia contro il Vannes, si aggiunge dunque a Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Danilo Pereira nella lista dei giocatori del Paris Saint Germain che hanno contratto il virus negli ...

Advertising

siamo_la_Roma : ??? Le grane di #Mourinho in questo inizio di 2022 ?? Il #Covid crea apprensione dopo le 3 positività ?? E il mercato… - AndreaFerr74 : RT @CentotrentunoC: #Cagliari ?? Anno nuovo, solite grane tra Cagliari e #Nandez ?? Tra denunce e #calciomercato questo sarà l'ultimo capito… - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Anno nuovo, solite grane tra Cagliari e #Nandez ?? Tra denunce e #calciomercato questo sarà l'ultimo ca… - Louivis : RT @ggramaglia: Buongiorno e Buon Anno. Oggi su @ilfattoblog - ambra56 : RT @ggramaglia: Buongiorno e Buon Anno. Oggi su @ilfattoblog -

Ultime Notizie dalla rete : Grane Covid

Open

... tutte le mosse tra mercato e Trigoria Un avvio complicato per una serie diche si sono ...cominciare e Tiago Pinto aveva dovuto rinviare il suo sbarco nella Capitale per la positività al. ...... il presule osserva: 'Uno potrebbe dire: 'Quali scelte si possono fare con il?'. Ma qui sta ... Il mondo va avanti con questa specie di setaccio, che sono i problemi e leche abbiamo? un ...Il portiere della Nazionale è in isolamento. vedi letture. Il 2022 inizia ai box per Gianluigi Donnarumma. Il Paris Saint-Germain ha infatti comunicato che i test effettuati sul portiere italiano hann ...Non si mette bene per la squadra di Pochettino in vista della ripresa il campionato, il 9 gennaio contro il Lione: il Psg deve rinunciare anche a Diallo, Gueye e Hakimi impegnati in Coppa d'Africa E' ...