Grande Fratello Vip 6, Imma Battaglia commuove con la dichiarazione d’amore a Eva Grimaldi (Di martedì 4 gennaio 2022) Imma Battaglia ha incontrato Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip 6: l'amore tra le due donne ha commosso il pubblico da casa. Eva Grimaldi poco prima di uscire dal Grande Fratello Vip 6 si è incontrata con Imma Battaglia: le due donne hanno emozionato il pubblico da casa grazie alla dichiarazione d'amore dell'attivista dei diritti LGBTQ+ alla moglie. Imma ha colto l'occasione per chiedere al governo Draghi una legge a favore dei matrimoni egualitari. L'ultimo atto di Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip 6 è stato l'incontro con la moglie Imma Battaglia, poco dopo l'attrice ha dovuto abbandonare il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022)ha incontrato EvaalVip 6: l'amore tra le due donne ha commosso il pubblico da casa. Evapoco prima di uscire dalVip 6 si è incontrata con: le due donne hanno emozionato il pubblico da casa grazie allad'amore dell'attivista dei diritti LGBTQ+ alla moglie.ha colto l'occasione per chiedere al governo Draghi una legge a favore dei matrimoni egualitari. L'ultimo atto di EvaalVip 6 è stato l'incontro con la moglie, poco dopo l'attrice ha dovuto abbandonare il ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - Antonel45sck : RT @trashitalia3: dovete firmare tutti e dovete intasare i dm insta di signorini e il grande fratello questa vecchia deve uscire #gfvip #FU… - Claus_mlv : Raga ho sonno, firmate e basta AHAHHA. Altre 250 stasera daii - DenisDecorte : Un momento di sconforto per Soleil - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: - Azzurra28749827 : @GUERRIERA110 Questo si è montato la testa! Da quando va in TV ogni giorno, invece de lavora’ sta a fa il vip! Ma n… -