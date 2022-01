Gigi Buffon positivo al Covid, il Parma: “Il calciatore è in isolamento. Verrà effettuato uno screening a tutta la squadra” (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianluigi Buffon è risultato positivo al Covid: ad annunciarlo in una nota il Parma Calcio. La positività del campione del mondo di Germania 2006 è emersa nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal club ad ogni componente del gruppo squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi. “Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali”, fa sapere la società. Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, Verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo squadra”. La notizia però non sorprende visto che con la nuova ondata di Omicron anche nel calcio i contagi stanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianluigiè risultatoal: ad annunciarlo in una nota ilCalcio. La positività del campione del mondo di Germania 2006 è emersa nel corso delle procedure di pre-richieste dal club ad ogni componente del gruppoin vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi. “Ilè stato già posto in, secondo le direttive federali e ministeriali”, fa sapere la società. Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento,, secondo la normativa prevista, unoa tutto il Gruppo”. La notizia però non sorprende visto che con la nuova ondata di Omicron anche nel calcio i contagi stanno ...

