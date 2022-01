"Esenzione sul vaccino": Djokovic la spunta e vola agli Australian Open (Di martedì 4 gennaio 2022) Le autorità locali hanno concesso a Djokovic l'Esenzione medica per il vaccino contro il Covid-19 e dunque potrà scendere regolarmente in campo agli Australian Open Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) Le autorità locali hanno concesso a Djokovic l'medica per ilcontro il Covid-19 e dunque potrà scendere regolarmente in campo agli Australian

Advertising

fanpage : Nole #Djokovic parteciperà agli #AustralianOpen, grazie ad una speciale esenzione. Il numero 1 al mondo non ha mai… - tvdellosport : ?? Novak #Djokovic giocherà gli #AustralianOpen. Il tennista numero uno al mondo, che non ha mai fatto chiarezza su… - LorenzoPatri73 : @chiara_tosi88 @LiaCapizzi Quindi ha espresso un parere basato sul niente. Visto che si parla di una esenzione conc… - Marilenapas : RT @fanpage: Nole #Djokovic parteciperà agli #AustralianOpen, grazie ad una speciale esenzione. Il numero 1 al mondo non ha mai chiarito la… - Ward1mu5 : Che poi Djokovic abbia delle idee 'fantasiose' sul Covid ecc è un altro discorso, lui è liberissimo di fare o non f… -