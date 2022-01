Eriksen sul futuro: «Voglio giocare il Mondiale in Qatar» (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ex centrocampista dell’Inter Christian Eriksen – che di recente ha risolto il proprio contratto con il club nerazzurro – è tornato a parlare dei suoi piani per il futuro. Lo ha fatto durante un’intervista alla rete danese DR1, dove ha svelato le sue intenzioni per quanto riguarda il calcio. «Il mio obiettivo è giocare la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ex centrocampista dell’Inter Christian– che di recente ha risolto il proprio contratto con il club nerazzurro – è tornato a parlare dei suoi piani per il. Lo ha fatto durante un’intervista alla rete danese DR1, dove ha svelato le sue intenzioni per quanto riguarda il calcio. «Il mio obiettivo èla L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Eriksen sul futuro: «Voglio giocare il Mondiale in Qatar»: L’ex centrocampista dell’Inter Chri… - CalcioFinanza : #Eriksen sul futuro: «Voglio giocare il Mondiale in #Qatar. Il mio cuore non è un ostacolo» - caleee12 : @trimonaz @_brigno @Psi0_ Marotta che manco è un ds tra L altro, e che sul mercato quest anno ha azzeccato chalanog… - ZeroToTwelve : @rif_milanista @Antonio89704611 @_E_C_U_R_B Mi pare ci sia scritto che l'Inter ha approfittato della situazione di… - Tractor220510 : @andolfree @Manu83449580 Stai sindacando sul fatto che Manu twitti su Eriksen? Sul serio? -