(Di martedì 4 gennaio 2022) Iper-19 negli Stati Uniti hannoildicausato dai contagiati dalla variante Delta e si stanno avvicinando al record dello scorso anno. Lo riferiscono le autorità sanitarie americane, spiegando che ci sono quasi 113mila persone attualmente ricoverate in ospedale con-19. Si tratta di un aumento di quasi 10milada lunedì. Durante l’ondata di contagi causati dalla Delta in estate, iper-19 hanno raggiunto ildi circa 104mila il primo2021. In totale, il 14 gennaio 2021 è stato raggiunto il record di oltre 142mila persone ricoverate in ospedale con-19. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

NicolaPorro : ?? #Vaccino ai bimbi, confessione choc in tv. E anche #Fauci fa una ammissione incredibile (VIDEO) ???? - Agenzia_Ansa : Uno studio israeliano ha scoperto che la quarta dose di vaccino anti-Covid aumenta di cinque volte gli anticorpi do… - Agenzia_Italia : Negli #Usa ???? più di un milione di casi #Covid in 24 ore - telodogratis : Covid Usa oggi, superato il picco dei ricoveri di settembre - agatabottaro : Usa: durante la campagna vaccinale incredibile aumento del tasso di mortalità!!!! +40%, mai visto nella storia!!!!!… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa

... i dati raccolti il primo gennaio dai Cdc hanno certificato che la variante Omicron ora rappresenta il 95,4% del totale dei casinegli. Giappone In Giappone il numero di nuove infezioni da ...Anthony Fauci, immunologo, direttore del National institute of allergy and infectious diseases e consigliere medico per la Casa Bianca, comunica a Joe Biden l'andamento dei contagi da- 19 negli Stati ...Roma, 4 gen. (LaPresse) - "Abbiamo tutti i vaccini necessari per vaccinare tutti i cittadini americani, compreso il richiamo, non ci sono scuse per non ...Giovedì 13 gennaio la cerimonia aperta dalla rettrice dell'università, Antonella Polimeni, e chiusa dalla Lectio magistralis dell'immunologo americano, consulente scientifico di 7 presidenti Usa ...