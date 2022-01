Covid | Sebastiani Cnr | ' picco contagi tra 5-10 giorni se trend resta invariato'

(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) - "Dai calcoli effettuati negli ultimi 4c'è una crescita in frenata della percentuale dei positivi ai test molecolari, questo, se ilrimane, mi fa prevedere che la curva dovrebbe raggiungere il suo massimo tra 5-10per poi nuovamente scendere". E' la previsione di Giovanni, matematico dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sull'attesa deldeida-19, accelerati dalla variante Omicron. "Seppure la percentuale tiene conto delle variazioni del numero di test, di mezzo - precisa - c'è stato però il Capodanno, dunque per confermare ilsaranno utili i dati dei prossimi 2-3 ...

La previsione di Giovanni, matematico dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Picone' del CNR L'ondata di contagi, spinta dalla variante Omicron, potrebbe raggiungere il picco tra 5 - 10 giorni . "Dai ...Le previsioni di Giovanni Sebastiani del Cnr: "Le incognite legate ai saldi e alla riapertura delle scuole". Regioni in arancione? "Rischia il Piemonte" ...'Incognite saldi e riapertura scuola, ritardare ritorno in classe sarebbe utile, mia lavagna ha già numeri per 5 regioni in giallo e Liguria in arancione' ...