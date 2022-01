Covid, non c’è pace: dopo Omicron scoperta nuova variante “Super mutata” (Di martedì 4 gennaio 2022) Nel Sud della Francia è stata scoperta una nuova variante “Super mutata” del coronavirus SARS-CoV-2, il cui nome in codice nel database genetico internazionale GISAID è B.1.640.2 (Pangolin lineage). Gli scienziati che l'hanno individuata hanno deciso di soprannominarla IHU, ma non fa ancora parte delle varianti sotto investigazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Ciò non significa che in futuro non possa diventare una nuova variante di preoccupazione come l'Alfa, la Beta, la Gamma, la Delta e la Omicron, tuttavia al momento mancano ancora troppi dati per sapere quanto sia effettivamente trasmissibile, aggressiva e/o in grado di eludere gli anticorpi neutralizzanti, sia quelli indotti dal vaccino anti Covid che ... Leggi su howtodofor (Di martedì 4 gennaio 2022) Nel Sud della Francia è statauna” del coronavirus SARS-CoV-2, il cui nome in codice nel database genetico internazionale GISAID è B.1.640.2 (Pangolin lineage). Gli scienziati che l'hanno individuata hanno deciso di soprannominarla IHU, ma non fa ancora parte delle varianti sotto investigazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Ciò non significa che in futuro non possa diventare unadi preoccupazione come l'Alfa, la Beta, la Gamma, la Delta e la, tuttavia al momento mancano ancora troppi dati per sapere quanto sia effettivamente trasmissibile, aggressiva e/o in grado di eludere gli anticorpi neutralizzanti, sia quelli indotti dal vaccino antiche ...

Advertising

borghi_claudio : Sti no vax che hanno impestato la nave... come? Non ce n'era mezzo? Ah... MEGA FOCOLAIO COVID SULLA NAVE DA CROCIE… - borghi_claudio : Io non so più cosa dire. Staranno più male per il freddo o per il covid o per tutti e due? Ma perché? Perché i bamb… - GuidoDeMartini : ?? NO PASS ?? In Finlandia l’uso del “passaporto Covid” ossia del Green Pass, è stato sospeso: come riportato dal Min… - PerugiaToday : Coronavirus, alla ripresa della scuola fioccano le mail degli studenti: 'Prof, il 7 non ci sarò: sono positivo e in… - isladecoco7 : RT @ParcodiGiacomo: Novak #Djokovic ha detto 'no' a un vaccino che immunizza, garantisce di non contagiarsi, non finire in ti, non morire d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Principe Andrea: Epstein pagò l'accusatrice Giuffre/ Assegno da 500mila dollari ..."documenti privati e irrilevanti e non pensati per scoprire prove ammissibili", ma la recente condanna della Maxwell ha complicato decisamente la posizione del Duca. Ronaldo positivo al covid "Ha ...

Il record di Apple? Da lancio iPhone ha guadagnato il 5.800% E questa sua virtù è stata messa a dura prova nel 2021, con la crisi dei chip e una logistica globale bloccata dai focolai di Covid - 19. Traguardo di 3.000 miliardi conferma che Apple non è ...

Covid, tampone positivo: cosa fare e quanto dura l'isolamento - il Resto del Carlino il Resto del Carlino Covid, Asp senza tamponi rapidi: il Pd presenta interpellanza PALERMO – “In alcune Asp siciliane mancano i tamponi rapidi, al punto che ci sono Comuni nei quali si invitano i cittadini che presentano sintomi Covid a ‘rimanere a casa’. È incredibile che a due ann ...

La bambina respinta dalla scuola calcio perché femmina. Il Brescia donne: la prendiamo noi La bambina di 8 anni è stata respinta da una storica società del settore giovanile. Preso invece il cucino. La solidarietà di Cristiana Girelli e del club femminile. La giustificazione della Pavoniana ...

..."documenti privati e irrilevanti epensati per scoprire prove ammissibili", ma la recente condanna della Maxwell ha complicato decisamente la posizione del Duca. Ronaldo positivo al"Ha ...E questa sua virtù è stata messa a dura prova nel 2021, con la crisi dei chip e una logistica globale bloccata dai focolai di- 19. Traguardo di 3.000 miliardi conferma che Appleè ...PALERMO – “In alcune Asp siciliane mancano i tamponi rapidi, al punto che ci sono Comuni nei quali si invitano i cittadini che presentano sintomi Covid a ‘rimanere a casa’. È incredibile che a due ann ...La bambina di 8 anni è stata respinta da una storica società del settore giovanile. Preso invece il cucino. La solidarietà di Cristiana Girelli e del club femminile. La giustificazione della Pavoniana ...