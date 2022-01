Covid-19, l’appello di D’Amato ai genitori: “Date retta ai pediatri, vaccinate i bambini” (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma – “Desidero rivolgere un invito alle famiglie per la vaccinazione dei loro figli e prenotare subito senza aspettare, Date retta all’appello dei pediatri del Lazio. Il vaccino è l’unico strumento disponibile per arginare questa situazione che sta diventando sempre più impegnativa per i bambini, i ragazzi e le famiglie e anche per evitare gli effetti a lungo termine del Covid”. Inizia così l’appello di Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità, ai genitori ancora indecisi. “I bambini – spiega D’Amato – devono tornare al più presto ad una vita normale, andando a scuola, praticando attività sportive e giocando con gli altri bambini, per questo è fondamentale la vaccinazione. ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma – “Desidero rivolgere un invito alle famiglie per la vaccinazione dei loro figli e prenotare subito senza aspettare,aldeidel Lazio. Il vaccino è l’unico strumento disponibile per arginare questa situazione che sta diventando sempre più impegnativa per i, i ragazzi e le famiglie e anche per evitare gli effetti a lungo termine del”. Inizia cosìdi Alessio, assessore regionale alla Sanità, aiancora indecisi. “I– spiega– devono tornare al più presto ad una vita normale, andando a scuola, praticando attività sportive e giocando con gli altri, per questo è fondamentale la vaccinazione. ...

