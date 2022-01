Conte di fronte al caos sul Colle: «Non vi disunite» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Se quello che accade nel Movimento 5 Stelle, prima forza parlamentare e principale forza della maggioranza di governo, rappresenta il barometro delle elezioni per il Quirinale, le premesse non sono affatto buone. Lunedì sera la video-riunione tra i senatori ha partorito la linea del Mattarella Bis. Altro non è che il tentativo di buttare la palla in avanti per prendere tempo e capire il da farsi senza rendere evidenti il caos interno e le divisioni. Per Giuseppe Conte, che deve … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Se quello che accade nel Movimento 5 Stelle, prima forza parlamentare e principale forza della maggioranza di governo, rappresenta il barometro delle elezioni per il Quirinale, le premesse non sono affatto buone. Lunedì sera la video-riunione tra i senatori ha partorito la linea del Mattarella Bis. Altro non è che il tentativo di buttare la palla in avanti per prendere tempo e capire il da farsi senza rendere evidenti ilinterno e le divisioni. Per Giuseppe, che deve … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

