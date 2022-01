Conte all’assemblea M5s: “L’obbligo vaccinale? Ora è fuga in avanti. Il governo si confronti di più con l’Aula. Se chiusure, servono ristori” (Di martedì 4 gennaio 2022) “L’obbligo vaccinale sarebbe una fuga in avanti, perché ci sono persone che non riescono a prenotare la dose booster”. Giuseppe Conte, secondo quanto apprende l’Adnkronos, intervenendo durante l’assemblea congiunta del M5s, è partito affrontando il tema all’ordine del giorno, ovvero le nuove misure del governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. L’ex premier ha anche detto che “bisogna rafforzare il confronto con il Parlamento”, per far fronte all’eccessiva decretazione d’urgenza da parte dell’esecutivo. Infine, parlando dell’ipotesi nuove chiusure, ha ribadito che “ci devono essere ristori in Contemporanea”. Tra le misure su cui l’ex premier ha posto l’accento, la proroga dell’equiparazione della quarantena a malattia fino alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) “sarebbe unain, perché ci sono persone che non riescono a prenotare la dose booster”. Giuseppe, secondo quanto apprende l’Adnkronos, intervenendo durante l’assemblea congiunta del M5s, è partito affrontando il tema all’ordine del giorno, ovvero le nuove misure delper fronteggiare l’emergenza sanitaria. L’ex premier ha anche detto che “bisogna rafforzare il confronto con il Parlamento”, per far fronte all’eccessiva decretazione d’urgenza da parte dell’esecutivo. Infine, parlando dell’ipotesi nuove, ha ribadito che “ci devono essereinmporanea”. Tra le misure su cui l’ex premier ha posto l’accento, la proroga dell’equiparazione della quarantena a malattia fino alla ...

