Con Omicron “solo sintomi lievi”? Ditelo ai genitori dei bimbi ricoverati

(Di martedì 4 gennaio 2022) Mentre in Italia si annuncia il “raffreddorizzarsi” del Covid per i vaccinati e “…per questi motivi, potremo lasciarci alle spalle ogni decisione politica che sacrifica il diritto dei bambini e dei giovani allo studio e alla formazione in nome del bisogno di controllare la diffusione di Covid“,sta producendo i suoi effetti attesi. In Italia, il numero di ospedalizzazioni su tutta la popolazione è aumentato in modo veloce nelle ultime settimane oltrepassando la soglia di 13.000 ricoveri. Nel Regno Unito, invece, sono stati430 bambini nella settimana dal 22 al 29 dicembre 2021 (raddoppiati rispetto a quella precedente), mentre negli Stati Uniti i ricoveri di bambini hanno superato la soglia di 750 ammissioni al giorno. Insomma, per i difensori del diritto allo studio a qualsiasi costo, il diritto dei bambini di non finire in ospedale ...