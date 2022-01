Chelsea, Tuchel: “Lukaku si è scusato ed è tornato in squadra” (Di martedì 4 gennaio 2022) In casa Chelsea torna il sereno sulla questione Romelu Lukaku, escluso dal match contro il Liverpool in seguito alle sue dichiarazioni a Sky Sport Italia. “Prima di tutto siamo felici di aver trovato il tempo necessario per parlarne con calma. Si è scusato ed è tornato in squadra” dichiara il tecnico dei Blues Thomas Tuchel, il quale conferma che l’attaccante è stato reintegrato nella squadra per l’andata della semifinale di Carabao Cup contro il Tottenham. “Era chiaro per noi capire che non l’ha fatto intenzionalmente. Inoltre, questa è la prima volta che si comporta così. Non c’è mai stato il minimo comportamento contro la squadra. Questa era la prima volta che lo sentivamo parlare in questo modo” aggiunge l’allenatore. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) In casatorna il sereno sulla questione Romelu, escluso dal match contro il Liverpool in seguito alle sue dichiarazioni a Sky Sport Italia. “Prima di tutto siamo felici di aver trovato il tempo necessario per parlarne con calma. Si èed èin” dichiara il tecnico dei Blues Thomas, il quale conferma che l’attaccante è stato reintegrato nellaper l’andata della semifinale di Carabao Cup contro il Tottenham. “Era chiaro per noi capire che non l’ha fatto intenzionalmente. Inoltre, questa è la prima volta che si comporta così. Non c’è mai stato il minimo comportamento contro la. Questa era la prima volta che lo sentivamo parlare in questo modo” aggiunge l’allenatore. SportFace.

Advertising

AlfredoPedulla : #Tuchel non convoca #Lukaku: perché le palle non sono soltanto quelle che mandi in porta, ne servono altre. Il risp… - sportmediaset : Chelsea, Tuchel: “Lukaku si è scusato e torna con la squadra” #SportMediaset #UltimOra - DiMarzio : #Chelsea | Lo sfogo dell'attaccante belga - Fprime86 : RT @sportmediaset: Chelsea, Tuchel: “Lukaku si è scusato e torna con la squadra” #SportMediaset #UltimOra - 100x100Napoli : #Tuchel chiude la questione relativa a #Lukaku. -