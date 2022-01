Buffon positivo al Covid: il comunicato del Parma (Di martedì 4 gennaio 2022) Gigi Buffon è positivo al Covid . Lo ha comunicato in una nota il Parma . L'ex portiere della Juve diventa dunque uno dei tanti calciatori colpiti dal virus. La positività di Buffon è emersa nel corso ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 gennaio 2022) Gigial. Lo hain una nota il. L'ex portiere della Juve diventa dunque uno dei tanti calciatori colpiti dal virus. La positività diè emersa nel corso ...

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Buffon positivo al Covid-19 ?? - RaiSport : #calcio #Parma: Gigi #Buffon positivo al Covid-19 La positività è emersa nel corso delle procedure di pre-screenin… - sportli26181512 : #Buffon positivo al #Covid: il comunicato del Parma: Il portiere 43enne cercherà di negativizzarsi in vista della r… - fisco24_info : Covid: Buffon positivo, è in isolamento: Giro di tamponi al Parma in vista della ripresa allenamenti - gabrielemajo : New post: BUFFON POSITIVO AL COVID 19 -