ATP Cup 2022: Roman Safiullin porta in vantaggio la Russia sull'Australia battendo James Duckworth (Di martedì 4 gennaio 2022) Roman Safiullin colleziona la seconda vittoria contro il pronostico della sua ATP Cup 2022. Il suo 7-6(6) 6-4 su James Duckworth fa sì che la Russia passi in vantaggio per 1-0 nei confronti dell'Australia in quel della Qudos Bank Arena, in attesa del confronto tra Daniil Medvedev e Alex de Minaur, vale a dire i numeri uno delle rispettive selezioni. Primo set inizialmente tutto a favore di Duckworth, che va prima sul 2-0 e poi, dopo l'immediato recupero del break seguito a un game molto lungo, anche sul 4-2 e poi 5-2. Di qui, però, succede di tutto: Safiullin gli strappa per due volte consecutive la battuta, ma non concretizza e viene trascinato al tie-break. Qui i due non tengono molto il servizio, ma ride per ultimo il russo, che ...

