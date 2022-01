(Di martedì 4 gennaio 2022)Tv di: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 3per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata dinella fascia dell’e in quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV ...

Advertising

CinguettaTV : Ottimi ascolti per il #GFVIP che ieri ha conquistato 3.322.000 spettatori e 21,08% con target perfetti: Commerciale… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 3 gennaio 2021: Access Prime Time e Preserale - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 3 Gennaio 2.047.000 telespettatori (14.7%) hanno visto ieri il primo programma dell'anno di… - zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri lunedì 3 gennaio 2022 - #Ascolti #Auditel #lunedì #gennaio - IdaDiGrazia : #AscoltiTv In 3.856.000 ieri sera a vedere #IlRitornodiMaryPoppins su Rai1 con il 18.1%. Le litigate del #gfvip f… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

3.8 milioni di RaiUno contro il 3.3 di Canale. Questo dicono i valori assoluti deglitv in prime time dilunedì 3 gennaio 2022 ? La pellicola Disney Il ritorno di Mary Poppins con Kate Winslet ha vinto con 3.856.000 spettatori pari al 18.1% di platea televisiva. Il Grande ....push({}); Parliamo disera Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Laura Freddi, ha condotto la 31puntata del Grande Fratello Vip che ha visto finire in nomination (il televoto non è eliminatorio) Carmen Russo,...Ascolti Tv 3 gennaio 2022. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte ...Ascolti tv di ieri, 3 gennaio 2022: i dati auditel dei programmi andati in onda in mattinata sulle reti principali Diamo un rapido sguardo agli ascolti ...