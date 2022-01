Alfonso Signorini una furia in diretta tv e poi, fuori di sè, si rivolge agli autori e dice … (Di martedì 4 gennaio 2022) Nella serata di ieri lunedì 3 dicembre 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip 6 e pare che quest’ultima sia stata particolarmente ricca di colpi di scena e anche di tensione. Ad un certo punto della puntata, infatti ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan che tra l’altro pare non fosse per nulla programmato. Alfonso sembra aver perso completamente la pazienza. Grande fratello vip, puntata ricca di tensione Poi c’è stato anche uno scontro o meglio un faccia a faccia tra Alex Belli e Alessandro Basciano ed è stato proprio li che si è perso il controllo della situazione. I due sono stati protagonisti di un faccia a faccia piuttosto duro e ad un certo punto è dovuto intervenire il conduttore Alfonso Signorini per cercare di ripristinare la ... Leggi su baritalianews (Di martedì 4 gennaio 2022) Nella serata di ieri lunedì 3mbre 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip 6 e pare che quest’ultima sia stata particolarmente ricca di colpi di scena e anche di tensione. Ad un certo punto della puntata, infatti ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan che tra l’altro pare non fosse per nulla programmato.sembra aver perso completamente la pazienza. Grande fratello vip, puntata ricca di tensione Poi c’è stato anche uno scontro o meglio un faccia a faccia tra Alex Belli e Alessandro Basciano ed è stato proprio li che si è perso il controllo della situazione. I due sono stati protagonisti di un faccia a faccia piuttosto duro e ad un certo punto è dovuto intervenire il conduttoreper cercare di ripristinare la ...

zazoomblog : Alfonso Signorini una furia in diretta tv e poi fuori di sè si rivolge agli autori e dice … - #Alfonso #Signorini… - Giovann45796763 : #gfvip ORA DOVREBBE DIRE A GIAN QUELLO CHE HA DETTO A GIACOMO RIPETO FEDERICA È FALSA CMQ SIGNORINI LA METTERÀ IN D… - cicememi : @heytheremchiara @PxchoH Ma perché Manuel pelato sembra Alfonso Signorini - cm_fede : Alfonso Signorini ! Mi fai schifo ! Sei peggio del vaso scoperto di Pandora, pronto e sempre eccitato a seminare… - Antonel03057053 : RT @SaverioFattori: Alfonso Signorini perché quando i filmati, gravi, riguardano Katia e Soleil non li fai vedere? (Specialmente Katia) No,… -