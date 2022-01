“Voglio morire” dice ora l’uomo che ha approfittato di un permesso del giudice per uccidere il suo bambino (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una tragedia forse evitabile quella che si è consumata a Varese dove un papà ha tolto la vita a suo figlio. Consumatore abituale di droghe con presenza di cocaina presso la sua abitazione, denunce per maltrattamenti e una condanna per aver accoltellato alla schiena lo scorso novembre un uomo di 52 anni, un collega di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una tragedia forse evitabile quella che si è consumata a Varese dove un papà ha tolto la vita a suo figlio. Consumatore abituale di droghe con presenza di cocaina presso la sua abitazione, denunce per maltrattamenti e una condanna per aver accoltellato alla schiena lo scorso novembre un uomo di 52 anni, un collega di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Omicidio del piccolo Daniele, Paitoni dice al legale: voglio morire "Scuote la testa e ripete 'e' un disastro, e' un disastro' e dice che vuole morire". Sono le parole che Davide Paitoni ha detto al suo legale Stefano Bruno che lo ha incontrato in carcere dopo che l'uomo ha ucciso il figlio Daniele di sette anni. "E' molto difficile ...

