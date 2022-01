Variante Omicron, Silvestri: “Studio evidenzia una infezione clinicamente più lieve” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Col passare delle settimane dall’arrivo di Omicron in Europa, emergono nuovi studi sulla Variante sudafricana. Uno dei quali, segnalato sul suo profilo Facebook dal virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, evidenza una minore aggressività da parte della nuova Variante Covid. Scrive Silvestri nel suo post: “Lo scenario che emerge, in modo ogni giorno più evidente, è che la Variante Omicron causa una infezione clinicamente più lieve in quanto il virus è meno in grado di colpire il polmone dell’ospite (ad esempio, criceto e topo negli studi sperimentali, homo sapiens negli studi clinici)”. Lo Studio, fa sapere il medico, è stato condotto da “un team All-Stars. Dati solidi e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Col passare delle settimane dall’arrivo diin Europa, emergono nuovi studi sullasudafricana. Uno dei quali, segnalato sul suo profilo Facebook dal virologo Guido, docente alla Emory University di Atlanta, evidenza una minore aggressività da parte della nuovaCovid. Scrivenel suo post: “Lo scenario che emerge, in modo ogni giorno più evidente, è che lacausa unapiùin quanto il virus è meno in grado di colpire il polmone dell’ospite (ad esempio, criceto e topo negli studi sperimentali, homo sapiens negli studi clinici)”. Lo, fa sapere il medico, è stato condotto da “un team All-Stars. Dati solidi e ...

Advertising

fanpage : 'Code per i tamponi, incertezza su quarantena e vaccini, prezzi alle stelle: la variante #Omicron ha mandato in til… - Adnkronos : Variante Omicron, ministero Salute di #Israele: “Potrebbe portare a immunità di gregge”. #notizie - Corriere : Yasha Mounk: «Con la variante Omicron inizia la fine della pandemia di Covid, ecco perché» - aishyte : @ferrix88 @quinonsischerza I bambini no. Ma che ci stanno a fare a scuola, con un indice di trasmissibilità di 15… - Alex81G : @GiovanniToti E se le dicessi che invece è la maggioranza vaccinata a portare in giro la nuova variante Omicron... -