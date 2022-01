Scuola tra rientro, dad, quarantena: Regioni preparano proposta (Di martedì 4 gennaio 2022) Il rientro a Scuola dopo le vacanze di Natale rimane programmato per il 10 gennaio, secondo la posizione del governo. Alcune Regioni, in ordine sparso, suggeriscono il rinvio della riapertura e il ricorso alla Dad davanti all’ondata di contagi covid spinti dalla variante Omicron. Mentre la Lombardia sospende le attività dopoScuola di asili nido e materne, i governatori – che si riuniscono oggi – prospettano nuove proposte da sottoporre all’esecutivo. Ad una settimana dalla ripresa delle lezioni, autorevoli fonti di governo assicurano all’Adnkronos che l’orientamento dell’esecutivo resta quello di mantenere la data del 10 gennaio per il ritorno degli studenti sui banchi. E, nonostante l’aggravarsi del quadro epidemiologico, la linea non sarebbe cambiata nelle ultime ore. Dalle Regioni arrivano ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) Ildopo le vacanze di Natale rimane programmato per il 10 gennaio, secondo la posizione del governo. Alcune, in ordine sparso, suggeriscono il rinvio della riapertura e il ricorso alla Dad davanti all’ondata di contagi covid spinti dalla variante Omicron. Mentre la Lombardia sospende le attività dopodi asili nido e materne, i governatori – che si riuniscono oggi – prospettano nuove proposte da sottoporre all’esecutivo. Ad una settimana dalla ripresa delle lezioni, autorevoli fonti di governo assicurano all’Adnkronos che l’orientamento dell’esecutivo resta quello di mantenere la data del 10 gennaio per il ritorno degli studenti sui banchi. E, nonostante l’aggravarsi del quadro epidemiologico, la linea non sarebbe cambiata nelle ultime ore. Dallearrivano ...

