Quirinale | assemblea senatori M5s per riconferma Mattarella Lega contro Letta | “Mette troppi veti” Pd | ostacolo Berlusconi

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Quasi all'unanimità l'deiM5s riunita oggi per un aggiornamento sulla partita per ilsi sarebbe espressa per fare pressing per unadell'attuale Presidente, Sergio. E' quanto riferiscono fonti del ... sul sito.

Advertising

Davide : RT @lucianoghelfi: L’assemblea dei senatori #M5S quasi all’unanimità si è espressa a favore della conferma di #Mattarella al #Quirinale. La… - il_piccolo : Quirinale: assemblea senatori M5s per riconferma Mattarella. Lega contro Letta: “Mette troppi veti”. Pd, ostacolo B… - messveneto : Quirinale: assemblea senatori M5s per riconferma Mattarella. Lega contro Letta: “Mette troppi veti”. Pd, ostacolo B… - lorepregliasco : RT @lucianoghelfi: L’assemblea dei senatori #M5S quasi all’unanimità si è espressa a favore della conferma di #Mattarella al #Quirinale. La… - AndreaPira : Quirinale. L'assemblea dei senatori M5S punta alla rielezione di Mattarella -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale assemblea

L'dei senatori grillini chiede che il partito si esprima per la riconferma del presidente della Repubblica Sorpresa: i senatori del M5s spingono per il bis di Sergio Mattarella al. ...Quasi all'unanimità l'dei senatori M5s riunita oggi per un aggiornamento sulla partita per ilsi sarebbe espressa per fare pressing per una riconferma dell'attuale Presidente, Sergio Mattarella. E' ...Il Movimento 5 Stelle vuole la riconferma dell’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’assemblea dei senatori M5S si è riunita oggi per aggiornarsi sull’ormai imminente partita per il ...Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Forte pressing per un bis di Mattarella al Colle". Questa, apprende l'Adnkronos da fonti presenti all'incontro, la linea emersa durante l'assemblea dei senatori 5 ...