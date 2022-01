Oroscopo Gennaio | Toro

Leggi su lifeandpeople

21 aprile – 20 maggio Il nuovo anno inizia con un sottofondo polemico: possibili scontri verbali con le persone a te più care saranno l'ostacolo con il quale dovrai confrontarti. Non sarà facile esternare con toni pacati e concilianti il senso di disagio crescente che provi riguardo a situazioni (sia personali che professionali) che proprio non riesci a farti piacere. Cogli l'occasione per valutare con sincerità quanto c'è di tuo nel comportamento irritante che vedi negli altri.