“Non è stato facile”: Lorella Boccia sulla nascita di Luce Althea (Di lunedì 3 gennaio 2022) A distanza di pochi mesi, LorellaBoccia si confessa dichiarando quando sono stati difficili i momenti dopo la nascita della figlia Luce Althea: Non è stato facile. La nascita della piccola Luce ha emozionato non solo i neo genitori Lorella Boccia e Niccolò Presta ma anche tutto il mondo social tanto che Lorella Boccia e il neo papà Niccolò, hanno reso note le foto della loro dolce bimba pubblicate su Oggi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ma anche sul profilo Instagram della showgirl nonché la difficoltà raccontata dalla stessa Boccia durante il parto e il post partum. La showgirl e neo mamma Lorella ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) A distanza di pochi mesi,si confessa dichiarando quando sono stati difficili i momenti dopo ladella figlia: Non è. Ladella piccolaha emozionato non solo i neo genitorie Niccolò Presta ma anche tutto il mondo social tanto chee il neo papà Niccolò, hanno reso note le foto della loro dolce bimba pubblicate su Oggi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ma anche sul profilo Instagram della showgirl nonché la difficoltà raccontata dalla stessadurante il parto e il post partum. La showgirl e neo mamma...

