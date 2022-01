Mertens e un rinnovo da conquistare: per convincere il Napoli si parte... dalla Juve (Di lunedì 3 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Mertens rinnovo Mertens e un rinnovo da conquistare: per convincere il Napoli si parte... dalla Juve Atto conclusivo? Non c'è nemmeno il tempo di chiederselo. Non c'è perché il Napoli è in piena emergenza tra infortunati, positivi e Coppa d'Africa. Non c'è anche perché la permanenza, Dries Mertens, dovrà guadagnarla sul campo facendosi valere in momenti come questi. Spalletti dovrà fare a meno di Osimhen per Covid, ha ritrovato Petagna che è risultato negativo dopo la quarantena ma con ...

Napoli, dalle plusvalenze agli addii a zero: l'evoluzione del mercato A ciò si è poi sommata la sparizione dal vocabolario del Napoli della parola 'rinnovo', con il ... l'occhio lo rubano Lorenzo Insigne e Dries Mertens , ma una menzione la meritano anche Faouzi Ghoulam ,...

Napoli, la società tace con Insigne: cosa c'è dietro il grande freddo tra le parti Cosa c'è dietro il silenzio del Napoli nella vicenda che riguarda Lorenzo Insigne? Lo svela oggi il Corriere dello Sport, che svela i dettagli dell'offerta di Toronto, ma fa soprattutto chiarezza sul ...

Napoli, non solo Insigne: da Mertens a Ospina ecco il punto sui rinnovi Ghoulam, Malcuit e gli altri: tra le fila dei partenopei è lunga la lista dei giocatori in scadenza o in attesa di rinnovo di contratto ...

