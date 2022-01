Liam Gallagher contro Noel sul nuovo singolo, tra mini recensione e insulti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Cosa mette di nuovo Liam Gallagher contro Noel? Il nuovo singolo dei Noel Gallagher’s High Flying Birds, ovviamente, che l’ex chitarrista degli Oasis ha lanciato all’inizio del 2022 come assaggio dell’album che verrà. Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1, infatti, è una demo che Noel ha dedicato all’arrivo dell’Anno nuovo con una dedica speciale ai fan, ai quali ha annunciato di aver appena terminato la scrittura del nuovo disco. Il 2022, dunque, potrebbe essere l’anno del nuovo album dei NGHFB, il progetto che il chitarrista ha lanciato dopo lo split con gli Oasis nei quali militava anche il fratello Liam, oggi impegnato nella carriera ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Cosa mette di? Ildei’s High Flying Birds, ovviamente, che l’ex chitarrista degli Oasis ha lanciato all’inizio del 2022 come assaggio dell’album che verrà. Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1, infatti, è una demo cheha dedicato all’arrivo dell’Annocon una dedica speciale ai fan, ai quali ha annunciato di aver appena terminato la scrittura deldisco. Il 2022, dunque, potrebbe essere l’anno delalbum dei NGHFB, il progetto che il chitarrista ha lanciato dopo lo split con gli Oasis nei quali militava anche il fratello, oggi impegnato nella carriera ...

Advertising

SanremoAncheNoi : RT @SAonlinemag: Nuovo scambio tra i fratelli non più troppo coltelli. Il nuovo demo di @NoelGallagher? Una classica, sterotipica, folk bal… - SanremoAncheNoi : RT @SAonlinemag: Nuovo scambio tra i fratelli non più troppo coltelli. E questo demo com'è? Una classica folk ballad à la @NoelGallagher… - SAonlinemag : Nuovo scambio tra i fratelli non più troppo coltelli. Il nuovo demo di @NoelGallagher? Una classica, sterotipica, f… - SAonlinemag : Nuovo scambio tra i fratelli non più troppo coltelli. E questo demo com'è? Una classica folk ballad à la… - RadioFrecciaOf : Noel Gallagher pubblica una nuovo demo e Liam non fa mancare la sua 'recensione' #radiofreccianotizie… -