LDA deve sfidare proprio lui | Non sarebbe mai dovuto accadere

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Amici è un talent show molto popolare in Italia, durante le feste natalizie è stato programmato un nuovo traguardo: LDA (un cantante molto apprezzato del programma) dovrà competere contro un altro allievo della scuola. LDA ha raggiunto un importante traguardo lo scorso anno, ottenendo il Disco D'oro. Un'emozione unica per lui ma anche per la scuola stessa. Recentemente, un altro allievo ha raggiunto un traguardo molto significativo. Non si tratta di Luca D'Alessio, bensì di un altro allievo del talent cha conquistato un premio molto ambito. La puntata post-capodanno del talent show si terrà domenica 16 Gennaio e si potranno vedere i festeggiamenti degli alunni del talent show di Canale 5. Oltre a festeggiare le feste natalizie e il capodanno i ragazzi hanno avuto anche un altro motivo per darsi alla pazza gioia: Albe ha superato le 25.000 copie vendute con il suo inedito ed ha ...

Advertising

Ginevra61363340 : @Anto_Cap_ Dicono che ancora deve caricare. Cmq lda è disco di platino e nelle stime era a 67o68mila.E nonostante c… - imsimo6 : @Arianna63153726 su lda si deve buttare semmai AHAHAHAHH - ilee7even : Alla fine secondo me andranno tutti come lo scorso anno e probabilmente c'è ancora qualcuno che deve uscire e di co… - elizha323 : @Frances68309503 @Ter1Fede Celentano se la deve tenere perché ha la storiella con Alex ,autori >professori.come Rud… -

Ultime Notizie dalla rete : LDA deve

rende applicabile anche in questa sede l'insegnamento costante della Suprema Corte, secondo cui la liquidazione equitativasempre consistere in un giudizio di prudente contemperamento dei vari ...Il primo a cantare èche conquista il rapper: voto 8. Il cantante apre il cassetto dedicato a ... Per lei in regalo c'è una foto e un quiz al qualerispondere per avere un regalo da parte dei ...Il ragazzo ha raccontato che, quando era molto piccolo, la famiglia glielo ha regalato in occasione di un grave ricovero in ospedale. Amici di Maria De Filippi, il dramma di LDA: “Sono stato in ospeda ...Poi ha letto la lettera di suo fratello Claudio e il video inviatogli dai fratelli e dalla sorella. Messaggio poi anche da Andrea, figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: 'Auguri di buon Natale! L’ ...