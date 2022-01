La verità sui numeri dei no vax in pericolo (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Covid, i non vaccinati rischiano di morire 56 volte di più rispetto a chi ha ricevuto la terza dose”, così riporta il titolo di un articolo pubblicato il 2 gennaio dal Corriere della Sera online. Stando così le cose, senza i vaccini oggi saremmo costretti a raccogliere i cadaveri per le strade, dal momento che in questi giorni siamo arrivati anche a contare oltre 200 decessi di soggetti positivi al Sars-Cov-2. Ma le cose non stanno affatto in questi termini. Infatti, scorrendo il medesimo pezzo ci accorgiamo che la stima riportata nel titolo, divulgata dall’Istituto Superiore di Sanità, riguarderebbe gli over 80; ovvero la fascia di età in cui si concentrano la maggior parte dei morti col Covid-19. Tuttavia, considerando che una buona parte dei lettori-ascoltatori il più delle volte si soffermano sui titoli, questo modo di presentare la cosa, ammesso e non concesso che la medesima ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Covid, i non vaccinati rischiano di morire 56 volte di più rispetto a chi ha ricevuto la terza dose”, così riporta il titolo di un articolo pubblicato il 2 gennaio dal Corriere della Sera online. Stando così le cose, senza i vaccini oggi saremmo costretti a raccogliere i cadaveri per le strade, dal momento che in questi giorni siamo arrivati anche a contare oltre 200 decessi di soggetti positivi al Sars-Cov-2. Ma le cose non stanno affatto in questi termini. Infatti, scorrendo il medesimo pezzo ci accorgiamo che la stima riportata nel titolo, divulgata dall’Istituto Superiore di Sanità, riguarderebbe gli over 80; ovvero la fascia di età in cui si concentrano la maggior parte dei morti col Covid-19. Tuttavia, considerando che una buona parte dei lettori-ascoltatori il più delle volte si soffermano sui titoli, questo modo di presentare la cosa, ammesso e non concesso che la medesima ...

