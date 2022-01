Juve, Allegri in emergenza col Napoli: si scalda Rugani (Di lunedì 3 gennaio 2022) che farà copia con De Ligt. Chiellini è positivo al Covid L’infortunio di Leonardo Bonucci inguaia Massimiliano Allegri a tre giorni dalla gara contro il Napoli. Per il difensore della Juventus solo un affaticamento muscolare ma difficilmente potrà essere a disposizione per la partita dello Stadium. Con il capitano Giorgio Chiellini positivo al Covid, Allegri dovrà necessariamente affidarsi alla coppia De Ligt-Rugani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) che farà copia con De Ligt. Chiellini è positivo al Covid L’infortunio di Leonardo Bonucci inguaia Massimilianoa tre giorni dalla gara contro il. Per il difensore dellantus solo un affaticamento muscolare ma difficilmente potrà essere a disposizione per la partita dello Stadium. Con il capitano Giorgio Chiellini positivo al Covid,dovrà necessariamente affidarsi alla coppia De Ligt-. L'articolo proviene da Calcio News 24.

