(Di lunedì 3 gennaio 2022)ha passato la sua intera vita a farneticare sul famosorendendo i suoi giudizi irriverenti un qualcosa da ricordare. E’ famoso perchè sul suo account Twitter è pieno di interventi quantomeno. Ad esempio ultimamente ha augurato buon natale a tutto il mondo tranne che all’inventore dell’amania. Ma a quanto pare c’è qualcosa che odia di più dell’uomo dal baffo dorato… Il tweetYOU DUMB SON OF A BITCH YOU ARE WORSE THAN THE NEW YORK JETS AND THE— The(@the) January 3, 2022 “, stupido figlio di putt*** seidei New York Jets e di...

Advertising

zazoomblog : Iron Sheik: “La variante Omicron è peggio di Hulk Hogan” - #Sheik: #variante #Omicron #peggio - Zona_Wrestling : #WWE Iron Sheik: 'La variante Omicron è peggio di Hulk Hogan' - - MrginoXI : @JuannettiLOL Quando i tweet di Iron Sheik sono più interessanti di Day 1 - amicacatoblepa : Proposito per il nuovo anno: essere almeno un po' come Iron Sheik -

Ultime Notizie dalla rete : Iron Sheik

The Shield Of Wrestling

The Iron Sheik has spent his entire life in wrestling with a festering hatred for Hulk Hogan. His controversial opinions have made him a viral favorite on ...WWE and several pro wrestling stars have paid tribute to the legendary actress Betty White. White passed away today at the age of 99, according to TMZ. She passed this morning at around 9:30am at ...