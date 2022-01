Hugo Maradona | la vedova nega il Covid | «Basta bugie sulla morte di mio marito»

Advertising

Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - sscnapoli : È scomparso Hugo Maradona. Il cordoglio del club. - ciropellegrino : È morto Hugo #Maradona, era il fratello di Diego. Il decesso avvenuto in casa, arresto cardiaco - LucaMela3 : RT @AleAntinelli: Nel 1980 a Wembley Maradona li salta tutti ma non Clemence, tira e gli esce di poco. Hugo El turco gli fa notare che avre… - SalvatoreScuto2 : RT @ChanceGardiner: È morto per arresto cardiaco a 52 anni Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona È accaduto il 28 dicembre nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Hugo Maradona

ilmattino.it

A distanza di quasi una settimana dalla morte dicircolano in Argentina voci errate sulle condizioni di salute del fratello di Diego. E da Napoli la sua vedova, Paola Morra , interviene per chiarire: 'Mio maritonon è morto perché ...A distanza di quasi una settimana dalla morte dicircolano in Argentina voci errate sulle condizioni di salute del fratello di Diego. E da Napoli la sua vedova, Paola Morra , interviene per chiarire ai microfoni de Il Mattino: La ...Maradona, 52 anni, viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Hugo Maradona è deceduto nella sua abitazione, a poco più di un anno di distanza dalla morte del fratello avve ...Ex calciatore e poi allenatore, Hugo era il minore dei fratelli Maradona. Era arrivato in Italia nel 1987 acquistato dal Napoli allora campione d'Italia ma .... Sul feretro c'erano le magliette del Na ...