Edoardo Vianello non si piega al politicamente corretto e attacca: “Fui bandito perché non ero allineato” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Edoardo Vianello, si racconta a tutto tondo e lo fa senza timori “reverenziali” verso il politicamente corretto e il pensiero mainstream. Sprizza ironia, brio, gusto di cantare e presentarsi oggi come ieri davanti al pubblico. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera scorrono i ricordi: le sue canzoni popolari, il 68 della musica italiana, il profondo immenso dolore per la perdiata della figlia, i tre matrimoni. Insieme all’inguaribile voglia di combattere sempre. Proprio come lo abbiamo visto nella notte di Capodanno su Rai Uno, intabarrato a sfidare il freddo per cantare ed esserci ancora una volta. Con l’ironia delle sue canzoni. Con timbro vocale perfetto, come se non fossero passate 83 primavere. Edoardo Vianello: “Mio padre futurista. Aveva pudore a dirlo lo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 gennaio 2022), si racconta a tutto tondo e lo fa senza timori “reverenziali” verso ile il pensiero mainstream. Sprizza ironia, brio, gusto di cantare e presentarsi oggi come ieri davanti al pubblico. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera scorrono i ricordi: le sue canzoni popolari, il 68 della musica italiana, il profondo immenso dolore per la perdiata della figlia, i tre matrimoni. Insieme all’inguaribile voglia di combattere sempre. Proprio come lo abbiamo visto nella notte di Capodanno su Rai Uno, intabarrato a sfidare il freddo per cantare ed esserci ancora una volta. Con l’ironia delle sue canzoni. Con timbro vocale perfetto, come se non fossero passate 83 primavere.: “Mio padre futurista. Aveva pudore a dirlo lo ...

