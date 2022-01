Detto Fatto 2022, quando torna Bianca Guaccero? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono trascorse diverse settimane da quando è calato il sipario su Detto Fatto e Una parola di troppo. Ma se per il gioco televisivo di Giancarlo Magalli si è trattata di una chiusura definitiva, lo stesso non si può dire per il programma condotto da Bianca Guaccero. Attraverso il palinsesto ufficiale della Rai si apprende una notizia che non sarà accolta con entusiasmo dai suoi fedeli spettatori. Detto Fatto non torna in onda nella settimana dell'Epifania Alcuni portali davano per scontato che il programma Detto Fatto sarebbe tornato nuovamente in onda a partire da lunedì 3 gennaio, ma così non è stato. Dal palinsesto di Rai 2 si evince che i fan della trasmissione dovranno portare pazienza e ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono trascorse diverse settimane daè calato il sipario sue Una parola di troppo. Ma se per il gioco televisivo di Giancarlo Magalli si è trattata di una chiusura definitiva, lo stesso non si può dire per il programma condotto da. Attraverso il palinsesto ufficiale della Rai si apprende una notizia che non sarà accolta con entusiasmo dai suoi fedeli spettatori.nonin onda nella settimana dell'Epifania Alcuni portali davano per scontato che il programmasarebbeto nuovamente in onda a partire da lunedì 3 gennaio, ma così non è stato. Dal palinsesto di Rai 2 si evince che i fan della trasmissione dovranno portare pazienza e ...

