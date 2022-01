Decreto Milleproroghe 2022 | cosa prevede

(Di martedì 4 gennaio 2022) ROMA – . Leggi anche: Approvato ilIl M5S e ilL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Reddito di Cittadinanza non ha più la precedenza Cgil Cisl e Uil a Roma oggi: obiettivo “Non solo RDC” “Il nostro spread è ridicolo” afferma Visco Flat tax in tre anni con quoziente familiare Gualtieri e Landini si esprimono positivamente sul cuneo fiscale Il M5S e il

Advertising

PaoloBorg : @Sarailcaso Sì hai ragione qui parla di 20mld nel 2000 precipitati a 4 nel 2020 Nel 2018 il decreto Milleproroghe d… - SMilesi81 : RT @kudablog: Nel decreto Milleproroghe si spostano risorse dalle bonifiche alle attività di produzione a Taranto. Ecco, per capire il sen… - vito_grassi : RT @GradedSpa: #decreto #Milleproroghe 2022, le novità su #Energia e #Ambiente @rinnovabiliit #energy #renewableenergy #GreenNewDeal #env… - antonellaautero : RT @GradedSpa: #decreto #Milleproroghe 2022, le novità su #Energia e #Ambiente @rinnovabiliit #energy #renewableenergy #GreenNewDeal #env… - Ljuba2000 : RT @europaverde_it: Un golpe contro la salute di #Taranto: è questa l'ultima manovra di #Cingolani contenuta nel decreto #Milleproroghe. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Milleproroghe

Tutto ciò è inaccettabile ed occorre che il Parlamento nella conversione in legge delelimini radicalmente questa sciagurata norma, che priva il nostro territorio delle risorse ...Ilsposta circa 600 milioni di euro (peraltro denaro dei Riva rientrato dall'estero) dalle bonifiche dell'ex Ilva alla produzione di Acciaierie d'Italia e giù altri comunicati ...Di Daniela Spera Non si placa la protesta delle associazioni tarantine dopo la pubblicazione del decreto Milleproroghe 2021 che in materia ambientale rinvia le bonifiche dei siti contaminati dall’ex I ...I fondi sequestrati alla famiglia Riva potranno essere utilizzati non solo per “risanamento e la bonifica ambientale dei siti” riconducibili all’ex Ilva di Taranto, ma anche per consentire ad Acciaier ...