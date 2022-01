Dalla Befana arriva la svolta invernale, tornano freddo e neve (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Ancora qualche giorno e l'anticiclone africano sarà un ricordo. Da mercoledì tornano le piogge su alcune regioni mentre dal giorno dell'Epifania anche più freddo. Stando alle previsioni del sito www.meteo.it, fino a domani la situazione atmosferica in Italia non cambierà. Il gigante africano porterà ancora tanta nebbia al Nord e nubi basse (cielo coperto) lungo le coste e sulle regioni centrali. Le cose muteranno da mercoledì quando le correnti instabili nordatlantiche riusciranno a rimandare l'alta pressione nelle sue terre d'origine pilotando una perturbazione atlantica che farà da apripista all'irruzione di aria fredda attesa dal giorno della Befana, giovedì 6 gennaio. La perturbazione raggiungerà il Nord nella serata di domani con piogge via via più diffuse che dai settori occidentali si porteranno in nottata verso quelli ... Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Ancora qualche giorno e l'anticiclone africano sarà un ricordo. Da mercoledìle piogge su alcune regioni mentre dal giorno dell'Epifania anche più. Stando alle previsioni del sito www.meteo.it, fino a domani la situazione atmosferica in Italia non cambierà. Il gigante africano porterà ancora tanta nebbia al Nord e nubi basse (cielo coperto) lungo le coste e sulle regioni centrali. Le cose muteranno da mercoledì quando le correnti instabili nordatlantiche riusciranno a rimandare l'alta pressione nelle sue terre d'origine pilotando una perturbazione atlantica che farà da apripista all'irruzione di aria fredda attesa dal giorno della, giovedì 6 gennaio. La perturbazione raggiungerà il Nord nella serata di domani con piogge via via più diffuse che dai settori occidentali si porteranno in nottata verso quelli ...

