Covid oggi Italia, Bassetti: “Ancora un milione e mezzo di vaccinati e via le restrizioni” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Io credo che nel momento in cui noi arriveremo a vaccinare Ancora un milione o un milione e mezzo di persone, poi le restrizione andranno tolte tutte”. E’ l’orizzonte tracciato all’Adnkronos Salute da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Non esiste più che devi metterti la mascherina o che non puoi andare allo stadio al 100%. A quel punto si conviverà al 100% con il virus e si tornerà a fare la vita di prima”. “Omicron contagia anche i vaccinati? Sì ma se mi viene un raffreddore – afferma l’infettivologo – chi se ne importa! Nel 2018 ne avevamo 3 o 4 all’anno, ce lo siamo scordato? oggi chi ha fatto tre dosi di vaccino o 2 dosi di recente ed è sano, se prende il Covid gli viene un ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Io credo che nel momento in cui noi arriveremo a vaccinareuno undi persone, poi le restrizione andranno tolte tutte”. E’ l’orizzonte tracciato all’Adnkronos Salute da Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Non esiste più che devi metterti la mascherina o che non puoi andare allo stadio al 100%. A quel punto si conviverà al 100% con il virus e si tornerà a fare la vita di prima”. “Omicron contagia anche i? Sì ma se mi viene un raffreddore – afferma l’infettivologo – chi se ne importa! Nel 2018 ne avevamo 3 o 4 all’anno, ce lo siamo scordato?chi ha fatto tre dosi di vaccino o 2 dosi di recente ed è sano, se prende ilgli viene un ...

