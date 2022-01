Covid: Fassina (Leu), ‘prezzo ffp2 ancora troppo alto’ (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Con tutto il rispetto dovuto per il difficile lavoro del commissario Figliuolo, il prezzo calmierato per le mascherine ffp2 è ancora troppo alto per decine di milioni di famiglie. A parte che 0,75 centesimi è quanto costa una mascherina di tale tipo al supermercato, il prezzo pur calmierato implica una spesa mensile di un centinaio di euro per un nucleo di 4 persone ammesso che se ne usi soltanto una al giorno per ciascun componente. È un aggravio che si aggiunge agli oltre 700 euro in più a famiglia a causa dell’impennata delle bollette, nonostante gli interventi fatti con gli ultimi provvedimenti di finanza pubblica. È evidente che siamo di fronte ad un quadro insostenibile”. Lo afferma Stefano Fassina, deputato di Leu. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Con tutto il rispetto dovuto per il difficile lavoro del commissario Figliuolo, il prezzo calmierato per le mascherinealto per decine di milioni di famiglie. A parte che 0,75 centesimi è quanto costa una mascherina di tale tipo al supermercato, il prezzo pur calmierato implica una spesa mensile di un centinaio di euro per un nucleo di 4 persone ammesso che se ne usi soltanto una al giorno per ciascun componente. È un aggravio che si aggiunge agli oltre 700 euro in più a famiglia a causa dell’impennata delle bollette, nonostante gli interventi fatti con gli ultimi provvedimenti di finanza pubblica. È evidente che siamo di fronte ad un quadro insostenibile”. Lo afferma Stefano, deputato di Leu. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fassina (Leu), 'prezzo ffp2 ancora troppo alto'... - FabryFranco_nr2 : RT @BonomiAllegra: @StefanoFassina 'Non esclude la possibilità di contagio'...? Ma se su questa esclusione ci avete costruito il Green Pass… - 9091campioni : RT @BonomiAllegra: @StefanoFassina 'Non esclude la possibilità di contagio'...? Ma se su questa esclusione ci avete costruito il Green Pass… - voltes48 : RT @BonomiAllegra: @StefanoFassina 'Non esclude la possibilità di contagio'...? Ma se su questa esclusione ci avete costruito il Green Pass… - 25091264 : RT @BonomiAllegra: @StefanoFassina 'Non esclude la possibilità di contagio'...? Ma se su questa esclusione ci avete costruito il Green Pass… -