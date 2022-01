Cobra Kai 4 (2021), il passato bussa alla porta, di nuovo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Cobra Kai 4 Titolo originale: Cobra Kai Anno: 2021 Paese: Stati Uniti d’America Genere: Azione, commedia Casa di produzione: Overbook entertainment, Hurwitz & Schlossberg productions, Sony pictures television Distribuzione: Netflix Ideatore: Jon Hurtwiz, Hayden Schlossberg, Josh Heald Stagione: 4 Puntate: 10 Attori: Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Mariduena, Mary Mouser, Tanner Bouchanan, Martin Kove, Jacob Bertrand, Peyton List, Gianni Decenzo, Thomas Ian Griffith Trailer ufficiale di Cobra Kai – Stagione 4Trama di Cobra Kai 4 Gli eventi della nuova stagione della serie riprendono esattamente da dove si erano interrotti nella terza stagione, con i personaggi di Daniel LaRusso e Johnny Lawrance intenti a unire i propri dojo, per darsi manforte nello ... Leggi su locchiodelcineasta (Di lunedì 3 gennaio 2022)Kai 4 Titolo originale:Kai Anno:Paese: Stati Uniti d’America Genere: Azione, commedia Casa di produzione: Overbook entertainment, Hurwitz & Schlossberg productions, Sony pictures television Distribuzione: Netflix Ideatore: Jon Hurtwiz, Hayden Schlossberg, Josh Heald Stagione: 4 Puntate: 10 Attori: Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Mariduena, Mary Mouser, Tanner Bouchanan, Martin Kove, Jacob Bertrand, Peyton List, Gianni Decenzo, Thomas Ian Griffith Trailer ufficiale diKai – Stagione 4Trama diKai 4 Gli eventi della nuova stagione della serie riprendono esattamente da dove si erano interrotti nella terza stagione, con i personaggi di Daniel LaRusso e Johnny Lawrance intenti a unire i propri dojo, per darsi manforte nello ...

