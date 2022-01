CNN Travel: Napoli tra le migliori destinazioni turistiche del 2022 (Di lunedì 3 gennaio 2022) CNN Travel incorona Napoli come una delle migliori destinazioni turistiche per il 2022. L’unica città in Italia ad essere inserita nella lista del prestigioso magazine. Menzionato il Museo di Capodimonte e la mostra “Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità”, da poter visionare fino al 16 gennaio. CNN Travel: Napoli tra le migliori destinazioni del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) CNNincoronacome una delleper il. L’unica città in Italia ad essere inserita nella lista del prestigioso magazine. Menzionato il Museo di Capodimonte e la mostra “Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità”, da poter visionare fino al 16 gennaio. CNNtra ledel L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

news_viaggi : Napoli, tra le migliori destinazioni da vedere nel 2022 secondo CNN - Castrese : RT @GaeManfredi: “Perché visitare #Napoli? Perché è in piena espansione”. La @CNNTravel inserisce la nostra città tra le 22 migliori destin… - Paolo1926_ : RT @GaeManfredi: “Perché visitare #Napoli? Perché è in piena espansione”. La @CNNTravel inserisce la nostra città tra le 22 migliori destin… - Andre_Scala : RT @GaeManfredi: “Perché visitare #Napoli? Perché è in piena espansione”. La @CNNTravel inserisce la nostra città tra le 22 migliori destin… - bruerne : RT @GaeManfredi: “Perché visitare #Napoli? Perché è in piena espansione”. La @CNNTravel inserisce la nostra città tra le 22 migliori destin… -