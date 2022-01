Bari | arrestato il presunto colpevole del ferimento di un uomo Esplosi più colpi d' arma da fuoco

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Gli agenti della polizia di Stato dihannoilautore deld’dadi un 30enne avvenuto l’ultimo dell’anno avecchia. L’, un 28enne, è accusato di tentato omicidio aggravato. L’episodio è avvenuto nei pressi del Castello Svevo: la vittima è stata raggiunta daidi una calibro 38 special all’inguine, alla coscia e al gluteo. Soccorso e ricoverato al Policlinico di, il trentenne è stato sottoposto a diverse operazioni chirurgiche ed è in prognosi riservata, ma le sue condizioni non lasciano temere per la sua vita. Le indagini sono state condotte dagli uomini della squadra mobile della città capoluogo. Il giudice per le indagini ...

Non aveva pagato alcune bottiglie di champagne. Sarebbe questa ragione per cui un pregiudicato di 30 anni è stato ferito gravemente a colpi di pistola avecchia l'ultimo dell'anno. Il presunto autore dell'agguato, anche lui pregiudicato, di 28 anni, è stato fermato dalla polizia nella tarda serata del 31 dicembre, ma la notizia è stata diffusa ...L'- che si trova nel carcere di Poggioreale - risulta essere un amico di famiglia della vittima. I genitori del bambino avevano percepito il malessere del piccolo ed hanno sporto denuncia. .Soccorso e ricoverato al Policlinico di Bari, il trentenne è stato sottoposto a diverse operazioni chirurgiche ed è in prognosi riservata, ma le sue condizioni non lasciano temere per la sua vita. Le ...Il ferito, le cui condizioni sono apparse critiche per il proiettile che lo aveva attinto all'inguine, sottoposto a più interventi chirurgici da parte del personale medico del Policlinico di Bari, res ...