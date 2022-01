Zuppa di Porro 2 gennaio 2022 (Di domenica 2 gennaio 2022) Zuppa di Porro. Che palle i soliti commenti entusiastici sul discorso del pres. Unici critici a destra: Sallusti e Minzo su giustizia e Belpi su settenato. Omicron, un milione di contagiati e la lettura sempre parziale del rapporto Iss: colpa dei No vax che ci rimangono pure. Purtroppo la notizia seria sarebbe la riduzione dell’efficacia del vaccino con il passare dei mesi, ma viene gentilmente omesso dalla titolazione. D’Alema e company tornano nel Pd e Renzi vuole il centro, dice al Mess. Energia europa decide che gas e nucleare sono verdi. E Noi cerchiamo già di trovare nuove risorse per bollette. E’ morto Tanzi e mons Negri. Ma per noi la vera mancanza sarò quella di Francesco Forte e un vero mito. Ha ragione Ocone: era uno che ti raccontava l’economia con semplicità. Quando discutemmo una notte a corso Vittorio… Cazzullo su Don’t look up e ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 2 gennaio 2022)di. Che palle i soliti commenti entusiastici sul discorso del pres. Unici critici a destra: Sallusti e Minzo su giustizia e Belpi su settenato. Omicron, un milione di contagiati e la lettura sempre parziale del rapporto Iss: colpa dei No vax che ci rimangono pure. Purtroppo la notizia seria sarebbe la riduzione dell’efficacia del vaccino con il passare dei mesi, ma viene gentilmente omesso dalla titolazione. D’Alema e company tornano nel Pd e Renzi vuole il centro, dice al Mess. Energia europa decide che gas e nucleare sono verdi. E Noi cerchiamo già di trovare nuove risorse per bollette. E’ morto Tanzi e mons Negri. Ma per noi la vera mancanza sarò quella di Francesco Forte e un vero mito. Ha ragione Ocone: era uno che ti raccontava l’economia con semplicità. Quando discutemmo una notte a corso Vittorio… Cazzullo su Don’t look up e ...

