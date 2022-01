Usa | Twitter bandisce deputata repubblicana no-vax

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 2 gennaio 2022)ha annunciato di aver bandito in via definita uno degli account di Marjorie Taylor Greene,americana, per aver diffuso false informazioni sulla pandemia di Covid-19. Si tratta del profilo personale @mtgreenee, sul quale la, fervente sostenitrice di Donald Trump e della teoria del complotto di QAnon, ha lanciato le provocazioni più forti. Potrà continuare il profilo ufficiale della Camera, @RepMTG.Ad agosto l'account di Taylor Greene era stato bloccato per una settimana dopo un tweet nel quale affermava "i vaccini non funzionano". Sabato aveva scritto, senza alcun elemento fattuale a sostegno, di "un gran numero di vittime del vaccino contro il Covid". Taylor Greene ha commentato cheè "un nemico dell'America e non può far fronte alla verità". "Non è grave, ...