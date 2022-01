Tottenham, Paratici prepara il colpaccio in attacco: pronti 50 milioni (Di domenica 2 gennaio 2022) . Ecco chi è l’obiettivo dell’ex dirigente della Juve Stando a quanto affermato dal The Sun il Tottenham avrebbe messo nel mirino Antoine Griezmann dell’Atletico Madrid. Per l’attaccante francese Fabio Paratici avrebbe messo in preventivo un’offerta da 50 milioni di sterline. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) . Ecco chi è l’obiettivo dell’ex dirigente della Juve Stando a quanto affermato dal The Sun ilavrebbe messo nel mirino Antoine Griezmann dell’Atletico Madrid. Per l’attaccante francese Fabioavrebbe messo in preventivo un’offerta da 50di sterline. L'articolo proviene da Calcio News 24.

