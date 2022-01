Supercoppa italiana | Inter-Juventus confermata il 12 gennaio | è la decisione del Consiglio di Lega

(Di domenica 2 gennaio 2022) Latraè stataper il 12, non è stato concesso il rinvio della partita richiesto dalle due società a causa della pandemia da Covid-19. I voti sono arrivati all’unanimità dai 4 consiglieri: Tommaso Giulini (Cagliari), Luca Percassi (Atalanta), Paolo Scaroni (Milan) e Maurizio Setti (Verona). Presenti anche il presidente delladi A Paolo Dal Pino e i consiglieri federali Beppe Marotta () e Claudio Lotito (Lazio). Lo stadio sarà il Meazza che ospiterà la competizione per la dodicesima volta nella storia. L'articolo CalcioWeb.

La finale ditra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio a Milano: il Consiglio della Lega di serie A ha infatti appena deciso di non concedere alle due società il rinvio ...C'è invece in programma lail 12 gennaio e il Consiglio di Lega ha appena deciso di confermare la data. Non ci sarà quindi nessun rinvio, chiesto da Inter e Juventus ., ...SERIE A - Con una decisione all'unanimità, l'assemblea di Lega radunatasi oggi a Milano ha deciso di non concedere alcun rinvio per la finale di Supercoppa ...Il Consiglio della Lega di serie A respinge all'unanimità la proposta delle due società di rinviare la partita a causa della situazione Covid ...