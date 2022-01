Paul Merson duro | “Rangnick dovrebbe mettere da parte Cristiano Ronaldo allo United”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paul Merson

Calcio Style

, ex calciatore dell'Arsenal, ha commentato dalle colonne del quotidiano spagnolo AS l'esonero di Ole Solskjaer dalla panchina del Manchester United .si è detto dispiaciuto per ...LONDRA - "Di certo il Manchester United giocava meglio senza di lui". Ad esporsi è, ex centrocampista della nazionale inglese, parlando di Cristiano Ronaldo ieri su Sky News. Anche il campione portoghese è sul banco degli imputati del disastro della squadra di Ole Gunnar ...Il Manchester United non convince l'ex giocatore ed in modo particolare il ruolo in squadra del fuoriclasse portoghese ...