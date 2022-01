Mascia: "Il popolo viola in piazza a Roma il 4 gennaio per dire no a Berlusconi al Quirinale" (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 02 gennaio 2022 "Siamo semplicemente persone che hanno deciso di mettersi in gioco, ognuno di noi fa la sua politica, però ci ritroveremo il 4 gennaio in presidio a Roma perchè la situazione è ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022), 022022 "Siamo semplicemente persone che hanno deciso di mettersi in gioco, ognuno di noi fa la sua politica, però ci ritroveremo il 4in presidio aperchè la situazione è ...

Advertising

pibi65 : RT @fattoquotidiano: Mascia: “Martedì il Popolo viola torna in piazza per dire no a Berlusconi al Quirinale. Sembra fantascienza ma c’è bis… - Stefano___1970 : RT @fattoquotidiano: Mascia: “Martedì il Popolo viola torna in piazza per dire no a Berlusconi al Quirinale. Sembra fantascienza ma c’è bis… - Italia_Notizie : Quirinale, Gianfranco Mascia (Il popolo viola): “Il presidente Mattarella ha tracciato l’identikit, mi piacerebbe u… - bobpelu : RT @fattoquotidiano: Mascia: “Martedì il Popolo viola torna in piazza per dire no a Berlusconi al Quirinale. Sembra fantascienza ma c’è bis… - fattoquotidiano : Mascia: “Martedì il Popolo viola torna in piazza per dire no a Berlusconi al Quirinale. Sembra fantascienza ma c’è… -