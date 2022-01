L'unico neo (Di domenica 2 gennaio 2022) Il 2021 è stato l'annus horribilis della giustizia italiana. Ma il discorso finale del Presidente su questo argomento è stato monco Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 gennaio 2022) Il 2021 è stato l'annus horribilis della giustizia italiana. Ma il discorso finale del Presidente su questo argomento è stato monco

Ultime Notizie dalla rete : unico neo L'unico neo Ecco se c'è un neo nell'ultimo discorso del Presidente è quello di non aver speso una parola su una delle questioni più importanti che affliggono il nostro Paese come non manca mai di rammentarci l'...

